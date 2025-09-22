Механика оправдать: в Альметьевске огласили новый приговор по делу о взрыве нефтехранилища

В 2022-м суд признал виновными обоих фигурантов, сейчас — только одного

Суд Альметьевска оправдал механика и наказал мастера по делу о взрыве на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть-Прикамье», где почти шесть лет назад при очистке одного из хранилищ погибли два человека. Это уже второй приговор по этой истории, но фигуранты и одна из потерпевших считают — причина взрыва за эти годы так и не была установлена, уточнили «Реальному времени» участники процесса.

Трагедия произошла 4 декабря 2019-го — во время очистных работ внутри нефтяного резервуара прогремел взрыв, погибли чистильщики Николай Шураськин и Михаил Чурилов. Потушить огонь и достать их тела пожарные смогли лишь через 12 часов. Позднее внутри резервуара нашли 13 бычков от сигарет, а следователи отправили дело в суд с двумя версиями ЧП — курение рабочих либо возгорание вследствие применения опаснейшего способа — размыва донных отложений нефтью.

В грубом нарушении правил промышленной безопасности с тяжкими последствиями (ч.3 смт. 217 УК РФ) обвинили мастера бригады подрядчика очистных работ ООО «Компания Альп-Высотка» Евгения Садовникова и механика участка резервуарного парка «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» Ильгиза Гимадиева.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В 2022-м Альметьевский горсуд приговорил их к условным срокам в 4 и 3 года соответственно, установив, что мастер бригады допустил к работе подчиненных без противогазов, газосигнализаторов, не проверил их одежду на предмет синтетики и не проконтролировал соблюдение запрета курения, а механик не обеспечил контроль за соблюдением мер безопасности и технологии работ. Однако апелляционная инстанция Верховного суда РТ отменила это решение, в том числе указав — способ совершения преступления так и остался не установленным, а кроме того, суд первой инстанции должен был ответить — состоят ли действия (бездействие) обвиняемых в причинно-следственной связи с последствиями.

Повторный процесс горсуда по делу закончился возвратом материалов в прокуратуру, но и это решение в силу не вступило. В апреле 2023-го дело принял третий по счету судья Абдулла Бадриев и на днях огласил новый приговор.

Мастера подрядной организации Садовникова суд признал виновным и назначил ему наказание в 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. А вот механика нефтеперекачивающей станции Гимадиева — оправдал за отсутствием состава преступления. Гражданский иск, поданный «Транснефть-Прикамье» к «Альп-Высотке», а не ее обвиняемому сотруднику, суд оставил без рассмотрения.

Примечательно, что вдова погибшего Шураськина и ее представитель просили суд об оправдательном приговоре для обоих, полагая, что версия о тех беспечных действиях, которые силовики приписали покойному и его коллеге, ничем не подтверждена. Адвокаты подсудимых заявляли о грубейших процессуальных нарушениях на этапе обследования места ЧП, обвиняли следствие в утере важного вещдока — той трубы, через которую якобы в резервуар закачивали нефть. Говорили о непроверенной версии самовозгорания пирофорных отложений. Сторона обвинения в прениях настаивала, что вина обоих подсудимых доказана, и запрашивала для них по 5 лет колонии.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Между тем еще в октябре 2020-го приказом Приволжского управления Ростехнадзора административным штрафом наказали начальника НПС «Калейкино» Александра Еремина — за грубое нарушение требований промышленной безопасности на особо опасном производственном объекте (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ). Горсуд по его жалобе снизил размер штрафа с 50 до 40 тысяч рублей и отметил — указанные нарушения требований промышленной безопасности привели к аварийной ситуации и групповому несчастному случаю со смертельным исходом. Штрафные санкции за тот же взрыв в отношении АО «Транснефть — Прикамье» после обращения в арбитраж уменьшились с 1 млн до 750 тысяч рублей.

Приговор пока не обжалован.