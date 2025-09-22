В России стартовала «Монетная неделя» для обмена мелочи на бумажные деньги

В акции примут участие около 15 тыс. магазинов и 4 тыс. отделений банков

Банк России объявил о проведении всероссийской акции «Монетная неделя», в ходе которой жители страны смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги. Акция пройдет с 22 сентября по 4 октября в магазинах и банках, являющихся участниками проекта.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, граждане смогут положить монеты на свой счет, обратившись в один из банков, участвующих в акции. Информацию об участии конкретного банка или магазина в «Монетной неделе» можно найти на сайте проекта «монетнаянеделя.рф», там же можно ознакомиться с условиями участия. По данным ЦБ, в акции примут участие около 15 тыс. магазинов и 4 тыс. отделений банков, расположенных в 3 тыс. населенных пунктах по всей России.

В Банке России напомнили, что предыдущая «Монетная неделя» проходила в апреле текущего года. Тогда россияне вернули в банки и магазины более 51 миллиона монет на общую сумму 242 млн рублей.

В рамках акции, которая также проводилась в октябре 2024 года, участникам советовали для удобства обмена отсортировать монеты по номиналу и иметь при себе паспорт.

