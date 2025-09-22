Новости общества

В Алькеевском районе Татарстана завершили ремонт участка дороги за 8,5 млн рублей

10:24, 22.09.2025

Отремонтированный участок расположен между 55,7 и 57 км трассы

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В Алькеевском районе Татарстана завершен ремонт участка автомобильной дороги Алексеевское — Высокий Колок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая сумма затрат на ремонт составила 8,5 млн рублей, сообщили в Минтрансе.

Отремонтированный участок расположен между 55,7 и 57 км трассы и имеет протяженность более 1,3 км при ширине проезжей части 8 метров.

По участку проходят автобусные и школьные маршруты, связывающие населенные пункты Алексеевское, Базарные Матаки и Болгар. Кроме того, дорога обеспечивает выход на региональную трассу Алексеевское — Альметьевск и федеральную магистраль Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Работы по ремонту дорожного полотна выполнила подрядная организация ОАО «Алексеевскдорстрой».

В Камско-Устьинском районе республики завершился капремонт участка дороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье протяженностью более 2 км.

Рената Валеева

Общество Татарстан

