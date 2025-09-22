В Алькеевском районе Татарстана завершили ремонт участка дороги за 8,5 млн рублей
Отремонтированный участок расположен между 55,7 и 57 км трассы
В Алькеевском районе Татарстана завершен ремонт участка автомобильной дороги Алексеевское — Высокий Колок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая сумма затрат на ремонт составила 8,5 млн рублей, сообщили в Минтрансе.
Отремонтированный участок расположен между 55,7 и 57 км трассы и имеет протяженность более 1,3 км при ширине проезжей части 8 метров.
По участку проходят автобусные и школьные маршруты, связывающие населенные пункты Алексеевское, Базарные Матаки и Болгар. Кроме того, дорога обеспечивает выход на региональную трассу Алексеевское — Альметьевск и федеральную магистраль Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.
Работы по ремонту дорожного полотна выполнила подрядная организация ОАО «Алексеевскдорстрой».
В Камско-Устьинском районе республики завершился капремонт участка дороги «Казань — Ульяновск» — Камское Устье протяженностью более 2 км.
