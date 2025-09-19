Татарстан вошел в число главных туристических направлений лета 2025
Регион стал одним из самых популярных среди путешественников из городов средней численности населения
По данным исследования VK Predict, Республика Татарстан вошла в число регионов, которые стали наиболее востребованными у туристов летом 2025 года. В список лидеров также вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Самарская и Ярославская области, а также Ростовская и Нижегородская области. На долю Татарстана пришлось 2,8% всех летних путешествий по России, что сопоставимо с результатами Ярославской области.
Отмечается, что особенно активно в республику приезжали жители городов с населением от 100 тысяч до 1 млн человек. На такие города пришлось 40% от общего числа туристов. В целом по стране число внутренних путешественников летом выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Эксперты подчеркивают, что популярность Татарстана во многом связана с универсальностью туристических маршрутов региона. Республика традиционно предлагает широкий выбор культурных и исторических достопримечательностей, а также современные варианты отдыха, что позволяет поддерживать стабильный интерес туристов в разные сезоны.
Летом 2025 года общая динамика внутреннего туризма в России показала рост в 2,5 раза по сравнению с зимним сезоном. Татарстан, несмотря на жесткую конкуренцию среди популярных направлений, смог закрепиться в числе регионов, которые стабильно привлекают туристический поток.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».