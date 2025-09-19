Татарстан вошел в число главных туристических направлений лета 2025

Регион стал одним из самых популярных среди путешественников из городов средней численности населения

Фото: Максим Платонов

По данным исследования VK Predict, Республика Татарстан вошла в число регионов, которые стали наиболее востребованными у туристов летом 2025 года. В список лидеров также вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Самарская и Ярославская области, а также Ростовская и Нижегородская области. На долю Татарстана пришлось 2,8% всех летних путешествий по России, что сопоставимо с результатами Ярославской области.

Отмечается, что особенно активно в республику приезжали жители городов с населением от 100 тысяч до 1 млн человек. На такие города пришлось 40% от общего числа туристов. В целом по стране число внутренних путешественников летом выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты подчеркивают, что популярность Татарстана во многом связана с универсальностью туристических маршрутов региона. Республика традиционно предлагает широкий выбор культурных и исторических достопримечательностей, а также современные варианты отдыха, что позволяет поддерживать стабильный интерес туристов в разные сезоны.

Летом 2025 года общая динамика внутреннего туризма в России показала рост в 2,5 раза по сравнению с зимним сезоном. Татарстан, несмотря на жесткую конкуренцию среди популярных направлений, смог закрепиться в числе регионов, которые стабильно привлекают туристический поток.

Артем Гафаров