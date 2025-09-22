Цена золота превысила $3750 за унцию
Об этом свидетельствуют данные торгов
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, достигнув $3750 за тройскую унцию. Об этом сообщили в РИА «Новости: экономика» со ссылкой на данные торгов.
Во вторник цена на золото составляла $3737,1.
Напомним, международные резервы золота России достигли исторического максимума. На 12 сентября запасы составили $705,1 млрд. За прошедшую неделю рост составил $6,6 млрд (+0,9%).
