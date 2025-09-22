Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготной ипотеки в августе

В республике выдали 1,74 тыс. кредитов на общую сумму 10 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2025 года в Татарстане зафиксирован значительный объем выдачи ипотечных кредитов с господдержкой — 1,74 тыс. кредитов на общую сумму 10 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет ТАСС.

Несмотря на общую тенденцию к увеличению доли льготной ипотеки по стране, Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в августе 2025 года, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

В целом по России количество выдач ипотеки с господдержкой в августе 2025 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 49,59 тыс. кредитов на сумму 286,7 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в августе составила 57% от общего количества и 76% от общего объема выданных кредитов на покупку жилья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средний размер льготного ипотечного кредита в августе 2025 года по стране увеличился на 3%, до 5,78 млн рублей. Средний срок кредитования составил 322 месяца, что на восемь месяцев дольше, чем в августе 2024 года.

В Татарстане по состоянию на 20 сентября годовой план по вводу жилья выполнен на 88%. В эксплуатацию сдано 2,9 млн кв. метров недвижимости.



Рената Валеева