Россияне стали меньше покупать стерилизованное молоко, масло и ряженку

В стране за первые семь месяцев 2025 года наблюдается снижение спроса на ряд традиционных молочных продуктов

Фото: Мария Зверева

В России за первые семь месяцев 2025 года наблюдается снижение спроса на ряд традиционных молочных продуктов. Согласно данным исследовательской компании Nielsen, пишут «Известия» на основе данных из 180 розничных сетей, продажи стерилизованного молока упали на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%.

Кроме того, зафиксировано снижение продаж плавленого сыра (на 6,1%), простокваши и кефира (на 5,8% и 4,3% соответственно), а также сметаны (на 3,4%).

По мнению партнера консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрия Мирончикова, основной причиной сокращения спроса стал рост цен на молочную продукцию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый заместитель генерального директора УК «Русмолоко» Станислав Фролов подтвердил эту тенденцию, отметив, что себестоимость производства молока в январе — июле 2025 года увеличилась на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время представитель Nielsen объясняет падение продаж «традиционных» молочных продуктов смещением потребительского спроса в сторону «современной молочки», такой как йогурты, творог и глазированные сырки.

В частности, продажи гранулированного творога в январе — июле текущего года в годовом выражении выросли на 13,1%, а густых йогуртов и молочных десертов — на 6,5% и 6,9% соответственно.

Рената Валеева