Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России оказался минимальным с 2000 года

Показатель 2025 года стал самый минимальным с начала века

Фото: Елизавета Пуншева

В 2025 году разрыв в доходах между самыми богатыми и бедными россиянами сократился до 7,5 раза — это минимальный показатель с 2000 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно данным, самые низкооплачиваемые работники получают в среднем 31 тыс. рублей, а самые высокооплачиваемые — 233 тыс. рублей.

За последние два года зарплаты низкооплачиваемых сотрудников выросли на 38%, высокооплачиваемых — на 34%. Причиной этого называют дефицит кадров и повышение МРОТ до 22,4 тысячи рублей.

Наибольший разрыв наблюдается в сфере персональных услуг (в 11 раз), IT и связи (в 11 раз). Минимальный — в реальном секторе экономики: добыча полезных ископаемых (в 5 раз), сельское хозяйство (в 5,2 раза).

Региональные различия существенны: минимальный разрыв в Тыве (3,6 раза), максимальный — в Москве (8,7 раза).

Для сравнения: в развитых странах разница в зарплатах составляет 2—6 раза, оптимальным считается диапазон до 4—7 раз.



Наталья Жирнова