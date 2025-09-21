Петр Гуменник завоевал олимпийскую квоту для России в Пекине

Всего на турнире разыгрывалось пять путевок на Игры

Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу на квалификационном турнире в Пекине и завоевал квоту для участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Гуменник набрал по сумме двух программ 262,82 балла (93,80 + 169,02). В произвольной программе он чисто исполнил четыре прыжка в четыре оборота: флип, риттбергер и два сальхова (один в каскаде с тройным тулупом, второй в комбинации с двойным акселем). Также россиянин справился с акселем в три с половиной оборота. Небольшие ошибки были допущены на приземлениях с четверного лутца и тройного лутца.

Помимо Гуменника, олимпийские квоты в мужском одиночном катании завоевали украинец Кирилл Марсак (217,57) и представитель Тайваня Ли Юйсян (216,98), занявшие четвертое и пятое места соответственно. Всего в турнире разыгрывалось пять путевок на Игры.

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходил в Пекине с 19 по 21 сентября. Наряду с Гуменником, в соревнованиях принимала участие россиянка Аделия Петросян, которая ранее выиграла женский турнир и также обеспечила себе участие в Олимпиаде.

Российские одиночники выступают на турнире в нейтральном статусе. В танцах на льду и парном катании российские спортсмены не были допущены к участию.

Рената Валеева