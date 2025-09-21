Спасатели Татарстана ликвидировали семь пожаров за минувшие сутки

На воде зарегистрировано одно происшествие

За прошедшие сутки, 20 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана семь раз выезжали на тушение пожаров, в том числе два раза в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Также пожарные 26 раз реагировали на ложные вызовы и 11 раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Помимо этого, спасатели девять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, за минувшие сутки на водных объектах республики зарегистрировано одно происшествие.

19 сентября МЧС реагировало на семь пожаров, из которых два произошли в жилом секторе.

Рената Валеева