За сутки в Татарстане пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 19 сентября реагировали на семь пожаров, из которых два произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.
Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 20 выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарные 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Напомним, на Волге, в районе поселка Октябрьского Зеленодольского района, завершили работы по поиску тела мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера.
