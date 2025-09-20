За сутки в Татарстане пожарные семь раз выезжали на тушение пожаров

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 19 сентября реагировали на семь пожаров, из которых два произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 20 выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарные 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Напомним, на Волге, в районе поселка Октябрьского Зеленодольского района, завершили работы по поиску тела мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера.

Анастасия Фартыгина