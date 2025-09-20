Минниханов: Татарстан готов к началу отопительного сезона

Раис отметил, что все работы по подготовке социальных объектов завершены, 99% из них получили паспорта готовности

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности республики к началу отопительного периода. Выступая на традиционном субботнем совещании в Доме правительства, он отметил, что все работы по подготовке социальных объектов завершены, 99% из них получили паспорта готовности.

— Мы вплотную подошли к началу отопительного сезона, важно быть готовыми своевременно запустить тепло с наступлением холодов, — подчеркнул раис республики.

Минниханов обратился к главам муниципалитетов, руководителям предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с поручением завершить все необходимые работы в установленные сроки. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи с подключением всех муниципальных районов.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Казани начался 7 октября. Также Госжилинспекция Татарстана представила результаты мониторинга подготовки многоквартирных домов к запуску отопления. Среди районов с индивидуальным отоплением 100% готовности достигли Актанышский, Кайбицкий, Муслюмовский, Нижнекамский и Спасский районы. Однако в Буинском районе ни один из 112 многоквартирных домов не оказался готов к отопительному сезону.

Анастасия Фартыгина