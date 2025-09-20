«Рубин» объявил состав на матч с «Акроном» в Самаре

Игра начнется в 16:45 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Рубина» на матч с «Акроном» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 16:45 по московскому времени.

В стартовом составе «Рубина» появятся два форварда — Жак Сиве и Мирлинд Даку. Также в защите сыграет новичок Андерсон Арройо. В центре обороны выйдет Игор Вуячич, пропускавший тренировки команды из-за травмы.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Рожков, Вуячич, Тесленко, Арройо — Иву, Ходжа, Юкич — Сиве, Даку.

«Рубин» после восьми туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 14-й позиции в чемпионате. Команда Заура Тедеева проиграла четыре последних игры подряд.

В прошлом сезоне «Рубин» выиграл все четыре матча с «Акроном» в чемпионате и Кубке России.

Зульфат Шафигуллин