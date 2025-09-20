Татарстан приступил к уборке масличных и овощных культур

Фото: Надира Хасанова

Сельхозпроизводители Татарстана активно ведут уборку масличных и овощных культур. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров, обмолочено 117 тыс. гектаров рапса (74% площадей). Также начата уборка подсолнечника и сои, предстоит убрать еще 340 тыс. гектаров этих культур.

Параллельно идет копка картофеля и сахарной свеклы, а также уборка овощей. Картофель выкопан с 45% площадей (2,5 тыс. га) при урожайности 306 ц/га. Овощи убраны с 530 гектаров с урожайностью 192 ц/га.

Особый акцент министр сделал на сое: если в 2023 году ее площади составляли 8 тыс. гектаров, то в текущем посеяно 62 тыс. гектаров.

Анастасия Фартыгина