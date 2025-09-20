Новости общества

Модернизация коммунальной инфраструктуры в Татарстане выполнена более чем на 90%

12:08, 20.09.2025

Фото: Динар Фатыхов

Программы модернизации коммунального хозяйства в Татарстане близки к завершению. Об этом сообщил на республиканском совещании министр строительства республики Марат Айзатуллин.

  • Программа обеспечения населения питьевой водой выполнена на 94% (завершено 75 из 88 объектов).
  • Модернизация очистных сооружений и канализационных сетей выполнена на 95%.

В целом модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках республиканских и федеральных программ достигла 94% (завершено 100 из 136 объектов).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдельно отмечена высокая готовность (94%) крупного экологического проекта — рекультивации иловых полей в Казани в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Напомним, что министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин привел данные по контролю за соблюдением законодательства на стройплощадках республики. С начала года саморегулируемые организации (СРО) провели 1 860 проверок, по итогам которых меры дисциплинарного воздействия были применены в 830 случаях.

Анастасия Фартыгина

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

