Модернизация коммунальной инфраструктуры в Татарстане выполнена более чем на 90%
Программа обеспечения населения питьевой водой выполнена на 94% (завершено 75 из 88 объектов)
Программы модернизации коммунального хозяйства в Татарстане близки к завершению. Об этом сообщил на республиканском совещании министр строительства республики Марат Айзатуллин.
- Программа обеспечения населения питьевой водой выполнена на 94% (завершено 75 из 88 объектов).
- Модернизация очистных сооружений и канализационных сетей выполнена на 95%.
В целом модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках республиканских и федеральных программ достигла 94% (завершено 100 из 136 объектов).
Отдельно отмечена высокая готовность (94%) крупного экологического проекта — рекультивации иловых полей в Казани в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Напомним, что министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин привел данные по контролю за соблюдением законодательства на стройплощадках республики. С начала года саморегулируемые организации (СРО) провели 1 860 проверок, по итогам которых меры дисциплинарного воздействия были применены в 830 случаях.
