В Татарстане завершены поиски тела мужчины, пропавшего при крушении катера на Волге

Тело не было обнаружено

Фото: Артем Дергунов

На Волге в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района завершены работы по поиску тела мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Несмотря на поисковые работы, охватившие площадь более 160 гектар, тело погибшего не было обнаружено.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября на Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района. Катер Velvette 20 был обнаружен на глубине 17 метров в 500 метрах от берега. В результате крушения двое погибли, еще двое пропали без вести.

Рената Валеева