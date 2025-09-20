За сутки российские силы ПВО сбили 149 украинских беспилотников
40 из них были перехвачены над Ростовской областью
В ночь на 20 сентября средства противовоздушной обороны России уничтожили 149 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
40 БПЛА были перехвачены над Ростовской областью. Также значительное количество беспилотников уничтожено в других регионах:
- 27 — над Саратовской областью;
- 18 — над Брянской;
- 15 — над Самарской;
- 12 — над Крымом;
- 8 — над Волгоградской областью;
- 4 — над Белгородской;
- по 2 — над Воронежской и Калужской;
- по 1 — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.
Кроме того, 15 дронов были сбиты над Черным морем, а 3 — над Азовским морем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».