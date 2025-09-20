Новости общества

07:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки российские силы ПВО сбили 149 украинских беспилотников

08:50, 20.09.2025

40 из них были перехвачены над Ростовской областью

В ночь на 20 сентября средства противовоздушной обороны России уничтожили 149 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

40 БПЛА были перехвачены над Ростовской областью. Также значительное количество беспилотников уничтожено в других регионах:

  • 27 — над Саратовской областью;
  • 18 — над Брянской;
  • 15 — над Самарской;
  • 12 — над Крымом;
  • 8 — над Волгоградской областью;
  • 4 — над Белгородской;
  • по 2 — над Воронежской и Калужской;
  • по 1 — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

Кроме того, 15 дронов были сбиты над Черным морем, а 3 — над Азовским морем.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также