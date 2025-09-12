Таможня Челнов пополнила казну на 2 млн рублей, выявив «серую» электронику

Установлено, что техника была произведена в Китае, Малайзии, Филиппинах, Индии, Вьетнаме и Швейцарии

Татарстанские таможенники пополнили государственную казну почти на 2 млн рублей. В Набережных Челнах в ходе проверки двух магазинов электроники и бытовой техники были выявлены товары, ввезенные в страну без уплаты необходимых таможенных пошлин. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Речь идет о широком ассортименте импортной техники: ноутбуках, планшетах, телефонах, пылесосах и других устройствах. Владельцы торговых точек не смогли предоставить таможенникам документы, подтверждающие, что эти товары прошли необходимую процедуру декларирования и ввоза на территорию ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Это означает, что техника находилась в стране незаконно.

В результате проверки, в одном магазине было обнаружено 62 единицы незадекларированной техники, в другом — 117. После выявления нарушений, предприниматели задекларировали свой товар и полностью выплатили государству положенные платежи: около 400 тыс. рублей в первом случае и более 1,5 млн рублей — во втором. Общая сумма составила почти 2 млн рублей.

Установлено, что техника была произведена в Китае, Малайзии, Филиппинах, Индии, Вьетнаме и Швейцарии. Этот случай подчеркивает важность соблюдения таможенных правил при ввозе товаров, предназначенных для продажи на территории ЕАЭС.

