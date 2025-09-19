Россия не сможет принять участие в командных соревнованиях Олимпиады-2026
Причина отказа — наличие российского или белорусского паспорта
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнования на Олимпиаде-2026. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
Причиной для отказа послужило наличие российского или белорусского гражданства.
— Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут, — говорится в заявлении.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Россия готовится к участию в Олимпиаде-2028 в полном составе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».