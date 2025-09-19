Новости спорта

Россия не сможет принять участие в командных соревнованиях Олимпиады-2026

18:06, 19.09.2025

Причина отказа — наличие российского или белорусского паспорта

Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнования на Олимпиаде-2026. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Причиной для отказа послужило наличие российского или белорусского гражданства.

— Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться [для участия в соревнованиях] не будут, — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Россия готовится к участию в Олимпиаде-2028 в полном составе.

