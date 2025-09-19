Арам Габрелянов купил телеграм-канал BAZA
Он приобрел 100% доли в проекте
Арам Габрелянов стал владельцем телеграм-канала BAZA. По информации РБК со ссылкой на слова Габрелянова, бизнесмен приобрел 100% доли в проекте.
Габрелянов подчеркнул, что BAZA не войдет в состав холдинга News Media Holding. При этом, по данным источников РБК на медиарынке, существует вероятность того, что канал все таки может стать частью холдинга В данный медиахолдинг уже входят такие проекты как Life, Mash и SHOT.
Сумма сделки не оглашается.
Ранее «Реальное время» сообщало, что главреда и продюсера Baza перевели под домашний арест.
