Киберполиция раскрыла 8 уловок, которыми мошенники делают людей дропперами

Мошенники используют различные схемы, чтобы вовлечь людей в преступную деятельность и заставить их стать дропперами — теми, кто помогает скрывать и обналичивать украденные деньги. Киберполиция России представила восемь основных уловок, применяемых злоумышленниками, пишет ТАСС.

Одной из распространенных схем является ошибочный перевод. На карту жертвы поступают деньги от неизвестного отправителя, после чего «отправитель» звонит и просит вернуть сумму на другие реквизиты, утверждая, что произошла ошибка.

Другой уловкой является обход санкций. Мошенники предлагают помощь в выводе «заблокированных за рубежом активов», получая перевод от «иностранного партнера» и пересылая деньги на «безопасный счет».

Также злоумышленники могут представляться менеджерами лотерей или инвестиционных проектов, предлагая «работу» по переводу «призовых» или «доходов инвесторов» на карту дроппера. При этом объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, остаются неясными.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Некоторые мошенники предлагают «работу» в обменных пунктах криптовалюты или даже под предлогом помощи полиции в операциях по поимке преступников. В таких случаях они просят получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги».

Еще одна уловка связана с благотворительностью: злоумышленники просят перевести деньги для пенсионеров, которым трудно добраться до банкомата.

Кроме того, дропперами могут стать люди через сайты знакомств или социальные сети, где мошенник выстраивает доверительные отношения и затем просит «одолжить карту» или сделать «безобидный» перевод.

Киберполиция также отметила, что мошенники привлекают молодежь, предлагая легкий заработок за оформление карт и передачу их третьим лицам для «зарплатных проектов».

В МВД подчеркнули, что большинство задержанных дропперов утверждают, что не знали о незаконности своей деятельности, однако чаще всего это оказывается ложью.

Анастасия Фартыгина