Госдолг России вырос на 1,4 трлн рублей за полгода

Он достиг 30,5 трлн рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Государственный долг вырос на 1,4 трлн рублей за первые полгода 2025-го. Об этом стало известно из аналитической записки об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев.



За этот период в бюджет поступило 16,5 трлн рублей. Из них 4,3 трлн составили доходы от нефти и газа, а 12,2 трлн — от других источников. При этом доходы от нефтегазового сектора снизились на 19,5%, а от других отраслей выросли на 8,4%.

Сообщается, что федеральный бюджет России за первое полугодие 2025 года показал дефицит в размере 4,8 трлн рублей, что составляет 2,1% от прогнозируемого ВВП страны. А государственный долг страны за этот период вырос на 1,4 трлн рублей и достиг 30,5 трлн рублей.

Несмотря на эти показатели, в социальной сфере наблюдается положительная динамика.

— Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 7,8%, при этом динамика реальной начисленной заработной платы в январе — июне замедлилась до 4,1%. Уровень безработицы в мае и июне 2025 года опустился до исторического минимума 2,2%, а в среднем за первое полугодие составил 2,3%, или 1,7 млн человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России представит проект бюджета на 2026 год до 1 октября.

Наталья Жирнова