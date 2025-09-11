Правительство России представит проект бюджета на 2026 год до 1 октября

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что при формировании бюджета основными задачами будут сбалансированный рост экономики и снижение инфляции

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России планирует внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на 2027—2028 годы до 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, пишет ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что при формировании бюджета основными задачами будут сбалансированный рост экономики и снижение инфляции. Он также отметил важность обеспечения макроэкономической стабильности, выполнения социальных обязательств и достижения национальных целей, установленных президентом.

— Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов. Учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, — добавил Мишустин.

Также правительство планирует сосредоточиться на улучшении инвестиционного климата в стране. Напомним, что Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге состояния инвестклимата.



Анастасия Фартыгина