В казанском метро введут оплату по QR-коду

После запуска проекта пассажиры смогут приобретать билеты в приложении

Фото: Динар Фатыхов

«Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города через мобильное приложение «Яндекс Go». Подписание состоялось в рамках форума Kazan Digital Week.

В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом в сфере транспортных технологий и развивать удобный способ оплаты проезда в общественном электротранспорте Казани.

После запуска проекта пассажиры смогут приобретать билеты в приложении с помощью QR-кода или технологии Bluetooth. Интеграция позволит жителям Казани оплачивать проезд без кошелька или банковской карты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В «Яндекс Go» собраны функции для тех, кто активно передвигается по городу — в супераппе можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени, уточнять расписание. В нескольких городах уже есть возможность оплачивать проезд прямо в приложении. В дальнейшем такая опция появится и в других регионах России, — отмечают в пресс-службе компании.

По данным на август 2025 года, казанский метрополитен ежедневно перевозит в среднем около 130 тыс. пассажиров. Ожидается, что по итогам года пассажиропоток составит 40 млн человек. В 2024 году более 80,5 млн человек воспользовались трамваями, троллейбусами и метро, из них свыше 41 млн — наземным электротранспортом.



Рената Валеева