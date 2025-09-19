Новости общества

Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру премьер-министра республики — им остался Алексей Песошин

14:19, 19.09.2025

Он занимает должность с апреля 2017 года

Фото: Динар Фатыхов

Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру премьер-министра республики. Руководителем Кабмина остался Алексей Песошин.

Решение было принято единогласно. Песошин занимает должность с апреля 2017 года.

Его кандидатуру представил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Дарья Пинегина

