Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру премьер-министра республики — им остался Алексей Песошин

Он занимает должность с апреля 2017 года
Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру премьер-министра республики. Руководителем Кабмина остался Алексей Песошин.
Решение было принято единогласно. Песошин занимает должность с апреля 2017 года.
Его кандидатуру представил раис Татарстана Рустам Минниханов.
