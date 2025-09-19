Росрыболовство выступило против возрастных ограничений для рыбопромыслового флота

Позиция Росрыболовства была сформирована в ответ на инициативу о поэтапном запрете доступа в морские порты России для судов старше 40 лет

Росрыболовство считает нецелесообразным введение ограничений на эксплуатацию судов рыбопромыслового, научно-исследовательского, учебного и аварийно-спасательного флота на основании их возраста. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что ключевым критерием для эксплуатации судов должна оставаться их техническая пригодность и соответствие правилам Российского морского регистра судоходства.

Позиция Росрыболовства была сформирована в ответ на инициативу о поэтапном запрете доступа в морские порты России для судов старше 40 лет, который предлагается ввести до 1 января 2030 года. Ранее рыбопромышленники Севастополя и Крыма критиковали подобные меры, предупреждая о рисках остановки промысла.

В Росрыболовстве подчеркивают, что прекращение эксплуатации флота по возрастному признаку может привести к резкому сокращению объемов вылова рыбы, особенно в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах.

В качестве альтернативы Росрыболовство предлагает стимулировать отечественное судостроение, поддерживать обновление флота и привлекать инвестиции в отрасль.

В ведомстве отмечают, что уже действующие механизмы, такие как программа инвестиционных квот, доказали свою эффективность: построено 47 промысловых судов, еще 50 проектов находятся в стадии реализации. На втором этапе программы запланировано строительство 26 краболовов и 8 рыбопромысловых судов.

