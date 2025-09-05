Fesco: стоимость прохода судов через турецкие проливы выросла в семь раз

Также подорожал и Суэцкий канал — на 5—15% в зависимости от типа судна

Транспортная группа Fesco констатирует семикратное увеличение стоимости прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы за последние два года. Также подорожал и Суэцкий канал — на 5—15% в зависимости от типа судна. Об этом стало известно на сессии в рамках Восточного экономического форума с участием генерального директора Fesco Петра Иванова.

— Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года. Суэцкий канал тоже подорожал — на 5—15% в зависимости от типа судна. На фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет только расти — он быстрее и безопаснее, — говорится в сообщении Fesco.

Повышение стоимости традиционных морских маршрутов делает Северный морской путь (Трансарктический транспортный коридор) все более привлекательной альтернативой, считают в компании.

Несмотря на рост стоимости прохода через каналы и проливы, ставки фрахта в целом снижаются. Стоимость перевозки одного 20-футового контейнера (TEU) по маршруту Шанхай — Владивосток упала с $9 тыс. в 2021 году до $1,5—1,7 тысяч. Это объясняется охлаждением спроса и профицитом тоннажа флота. Ожидается, что ввод в строй до 2028 года судов общей вместимостью почти 10 млн TEU продолжит оказывать давление на тарифы.

Fesco подчеркивает нестабильность контейнерного рынка и необходимость для компаний и инвесторов в логистику иметь несколько стратегий с возможностью быстрой перестройки.



— Fesco хеджирует риски, развивая как deep sea маршруты, так и железнодорожные перевозки, инвестируя в вагоны, суда и терминалы, отмечают в компании.



Рената Валеева