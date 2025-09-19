АвтоВАЗ снизил производственный план на 2025 год более чем в 1,6 раза

В АвтоВАЗе прогнозируют снижение продаж автомобилей Lada в 2025 году на 20—25%

Фото: Дарья Пинегина

АвтоВАЗ скорректировал производственный план на 2025 год, снизив запланированный объем выпуска автомобилей с 500 тыс. до «более 300 тысяч штук, плюс-минус 10%». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы АвтоВАЗа Максима Соколова.

— Сейчас рынок начал «раскачиваться», поэтому 300 тысяч плюс-минус 10%, я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно, важно сбалансировать с продажами, — заявил Соколов журналистам.

Озвученный производственный план учитывает выпуск Lada Iskra на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, где также собирают модели Xcite. Серийное производство Iskra уже ведется, автомобили петербургской сборки начали отгружать дилерам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В АвтоВАЗе прогнозируют снижение продаж автомобилей Lada в 2025 году на 20—25% по сравнению с 2024 годом, когда было реализовано 525,5 тысячи машин. Прошлый год стал успешным для автопроизводителя: объемы производства выросли на 40%, продажи — на 30%, а экспорт — в четыре раза.

На вопрос о возможном переходе предприятий АвтоВАЗа на сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября Соколов ответил, что «такие решения могут быть приняты».

— Еще есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок пока не проявляет достаточной активности, а значит, гнать машины на склад, собирая их и потом теряя их потребительскую стоимость, да и не только потребительскую, точно никакой экономической целесообразности нет, — пояснил он.

Рената Валеева