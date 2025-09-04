Китай продолжит поддерживать КНДР в развитии, соответствующем национальным условиям

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что КНДР продолжит поддерживать Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, а также в защите его суверенитета

Фото: Рената Валеева

Китай продолжит оказывать поддержку Северной Корее в ее стремлении к развитию, соответствующему национальным условиям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине.

Стороны подчеркнули важность укрепления стратегического взаимодействия в международных делах.

— Китай и Северная Корея должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы, — цитирует агентство Xinhua слова Си Цзиньпина.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что КНДР продолжит поддерживать Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, а также в защите его суверенитета.

Напомним, что лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Рената Валеева