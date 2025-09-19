Завершено расследование дела о теракте на Синявинской улице в Москве

Ему обещали вознаграждение в размере от $10 до 20 тыс. и переезд на Украину

Следственными органами СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова, обвиняемого в приготовлении и совершении теракта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ и их изготовлении. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Серебряков, вовлеченный в преступную группу посредством переписки в онлайн-игре, планировал совершение террористических актов на территории Москвы для устрашения населения и дестабилизации власти. Ему обещали вознаграждение в размере от $10 до 20 тыс. и переезд на Украину с предоставлением документов гражданина страны.

Первоначально целью преступников был сотрудник СК России, расследовавший уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины. Серебряков должен был установить адрес следователя, организовать наблюдение и забрать компоненты самодельного взрывного устройства, однако этот план не был реализован.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В мае 2024 года в качестве новой цели был выбран участник СВО, сотрудник Минобороны. Серебряков организовал за ним наблюдение, арендовал квартиру и изготовил самодельное взрывное устройство.

24 июля 2024 года, находясь на Синявинской улице в Москве, Серебряков установил взрывное устройство под автомобиль военнослужащего, которое было приведено в действие соучастником. В результате теракта военнослужащий и его супруга получили ранения, также был причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

Некоторое время Серебряков скрывался, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.



Рената Валеева