Бастрыкин поручил доложить об инциденте с применением силы к ребенку в детсаду Татарстана

В Нижнекамске воспитательница детского сада нанесла побои ребенку во время прогулки

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки инцидента с применением физического воздействия на ребенка в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По информации СМИ, в Нижнекамске воспитательница детского сада нанесла побои ребенку во время прогулки.

Сейчас проводится процессуальная проверка по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



Рената Валеева