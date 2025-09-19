Новости общества

Бастрыкин поручил доложить об инциденте с применением силы к ребенку в детсаду Татарстана

09:59, 19.09.2025

В Нижнекамске воспитательница детского сада нанесла побои ребенку во время прогулки

Фото: взято с телеграм-канала Следкома

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки инцидента с применением физического воздействия на ребенка в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По информации СМИ, в Нижнекамске воспитательница детского сада нанесла побои ребенку во время прогулки.

Сейчас проводится процессуальная проверка по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Рената Валеева

