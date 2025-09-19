«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в Казани в матче КХЛ

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с уфимским «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Это первое «Зеленое дерби» между командами в новом сезоне.

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти матчей на старте чемпионата. Команда Анвара Гатиятулина набрала три очка и занимает предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Востока. «Салават Юлаев» идет последним в Восточной конференции, имея столько же набранных баллов, как и «Ак Барс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В истории КХЛ команды провели 103 очных поединка. 54 победы в противостоянии победу одержали хоккеисты «Ак Барса». Еще в 49 случаях побеждали игроки «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне соперники сыграли шесть раз, трижды обменявшись победами. При этом побеждала та команда, которая первой открывала счет в матче.

Прямую трансляцию игры из Казани можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин