В России за сутки потушено 14 лесных пожаров
В настоящее время ведутся работы по тушению шести очагов возгорания в пяти регионах
За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 14 лесных пожаров в 10 регионах страны.
В настоящее время ведутся работы по тушению шести очагов возгорания в пяти регионах. В борьбе с огнем задействованы 273 человека, 84 единицы техники и два воздушных судна.
Для оперативного мониторинга лесопожарной обстановки в стране задействовано 59 воздушных судов, осуществляющих авиационное патрулирование.
В 47 регионах России продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны. Вчера Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории республики в период с 18 по 22 сентября.
С начала года оперативно потушено 71,6% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».