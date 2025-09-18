В России за сутки потушено 14 лесных пожаров

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 14 лесных пожаров в 10 регионах страны.

В настоящее время ведутся работы по тушению шести очагов возгорания в пяти регионах. В борьбе с огнем задействованы 273 человека, 84 единицы техники и два воздушных судна.

Для оперативного мониторинга лесопожарной обстановки в стране задействовано 59 воздушных судов, осуществляющих авиационное патрулирование.

В 47 регионах России продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны. Вчера Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории республики в период с 18 по 22 сентября.

С начала года оперативно потушено 71,6% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Рената Валеева