В Турции оценили идею создать альянс с Китаем и Россией

Он мог бы стать противовесом «коалиции зла», состоящей из США и Израиля

Предложение соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, о создании альянса Турции с Россией и Китаем является нереалистичным на фоне членства Анкары в НАТО. Такое мнение высказал РИА «Новости» турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

Ранее Бахчели предложил создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», состоящей из США и Израиля. Политик обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа и заявил, что израильские провокации представляют угрозу для Турции и ее соседей, требуя проработки всех возможных вариантов развития событий.



Политолог отметил, что Турция также подписала ряд важных соглашений с западными экономическими структурами на фоне финансового кризиса и пытается наладить отношения с Евросоюзом. С этим фактом Сезер связывает и относительно мягкую реакцию Анкары на приобретение Кипром израильской ПВО.

По мнению эксперта, целью «утопического» заявления Бахчели является лишь стремление начать дискуссию в обществе без ожидания реакции официальной Анкары.

Примечательно, что вчера раис Татарстана Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Турции. В Стамбуле он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий.

