Рустам Минниханов приехал в Турцию с рабочей поездкой

10:53, 18.09.2025

Он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Турецкой Республике. Сегодня в Стамбуле он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий.

В ходе встречи Минниханов подчеркнул значительный вклад турецких компаний в экономику Татарстана, отметив, что объем инвестиций достиг порядка $2 млрд.

Раис Татарстана представил экономический и промышленный потенциал региона, подчеркнув наличие благоприятных перспектив для расширения сотрудничества в различных сферах, включая:

  • автомобильную промышленность и производство автокомпонентов;
  • станкостроение и металлообработку;
  • сельскохозяйственное машиностроение;
  • высокие технологии и ИТ-сферу.

2 июля Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Визит татарстанского лидера стал известен Эрдогану во время его встреч с министрами, после чего он пригласил Минниханова на беседу.

Рената Валеева

