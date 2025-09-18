Рустам Минниханов приехал в Турцию с рабочей поездкой

Он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Турецкой Республике. Сегодня в Стамбуле он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий.

В ходе встречи Минниханов подчеркнул значительный вклад турецких компаний в экономику Татарстана, отметив, что объем инвестиций достиг порядка $2 млрд.

Раис Татарстана представил экономический и промышленный потенциал региона, подчеркнув наличие благоприятных перспектив для расширения сотрудничества в различных сферах, включая:

автомобильную промышленность и производство автокомпонентов;

станкостроение и металлообработку;

сельскохозяйственное машиностроение;

высокие технологии и ИТ-сферу.

2 июля Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Визит татарстанского лидера стал известен Эрдогану во время его встреч с министрами, после чего он пригласил Минниханова на беседу.

Рената Валеева