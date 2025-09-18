Рустам Минниханов приехал в Турцию с рабочей поездкой
Он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Турецкой Республике. Сегодня в Стамбуле он провел встречу с представителями руководства ряда крупных промышленных предприятий.
В ходе встречи Минниханов подчеркнул значительный вклад турецких компаний в экономику Татарстана, отметив, что объем инвестиций достиг порядка $2 млрд.
Раис Татарстана представил экономический и промышленный потенциал региона, подчеркнув наличие благоприятных перспектив для расширения сотрудничества в различных сферах, включая:
- автомобильную промышленность и производство автокомпонентов;
- станкостроение и металлообработку;
- сельскохозяйственное машиностроение;
- высокие технологии и ИТ-сферу.
2 июля Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Визит татарстанского лидера стал известен Эрдогану во время его встреч с министрами, после чего он пригласил Минниханова на беседу.
