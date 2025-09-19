Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по досрочному погашению ипотеки

Лидерами рейтинга стали Москва (6,5 млрд рублей), Московская область (2 млрд рублей) и Санкт-Петербург (1,5 млрд рублей)

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошла в первую десятку рейтинга по досрочному погашению ипотеки, заняв восьмое место с суммой досрочно погашенных средств в размере 500 млн рублей. Об этом сообщили в банке «Дом.рф», пишет РИА «Новости».

Лидерами рейтинга стали Москва (6,5 млрд рублей), Московская область (2 млрд рублей) и Санкт-Петербург (1,5 млрд рублей). В первую пятерку также вошли Краснодарский край (900 млн рублей) и Тюменская область (750 млн рублей).

Всего с начала года в банке было досрочно погашено около 50 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 20 млрд рублей. Доля досрочного погашения в ипотечном портфеле составила 4%.

— Чаще всего досрочно погашают ипотеку заемщики, оформившие кредит по рыночным программам без господдержки. По льготным ипотечным программам, на которые приходится более 80% портфеля, показатель ниже — менее 5%, так как средняя ставка по ним ниже, и клиентам выгоднее держать средства в сберегательных продуктах, — отмечает вице-президент по розничным рискам банка «Дом.рф» Роман Евдокимов.

По данным банка, средний срок погашения ипотеки составляет 13 лет.

Ранее Путин заявил о том, что семейная льготная ипотека сохраняется в России.

Рената Валеева