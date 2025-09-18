В России пока не планируют продавать алкоголь в интернете
Хотя законопроект был внесен в Госдуму
Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов ответил на вопрос об онлайн-торговли алкоголем в России в рамках Московского финансового форума.
По словам Сазанова, на текущий момент нет информации о возможном разрешении интернет-продаж алкогольной продукции.
В апреле 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вина российского производства через сайт «Почты России». Однако инициатива не получила поддержки: Роспотребнадзор выступил против законопроекта, и в ноябре 2023 года Сазанов сообщил об отсутствии соглашения по этому вопросу. В 2024 году ситуация повторилась.
