Антон Швец о «Рубине»: «Сильная команда, опытная. У меня всегда было такое мнение»

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал нового игрока, который поделился своими впечатлениями о переходе и команде. Переход состоялся не с первого раза, но футболист рад, что все наконец-то получилось.

— Буквально 3-4 дня назад мне позвонили, я прилетел, прошел медобследование, потренировался с командой и подписал. Очень рад находиться здесь, — отметил он.

Ключевым фактором его перехода стал тренер Рашид Рахимов, с которым у игрока уже есть опыт совместной работы.

— С Рашидом Маматкуловичем мы провели хорошее время в Грозном. Он меня знает, я его знаю. Поэтому я считаю, что большую роль он сыграл в моем приходе, — добавил футболист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о команде, он отметил ее сплоченность и опыт: «Мы уже успели поиграть немного с партнерами. Сильная команда, опытная. У меня всегда было такое мнение о «Рубине». Он уверен, что коллектив способен бороться за высокие места в турнире.

Футболист также рассказал о своей физической форме после длительного перерыва без клуба: «Поддерживал форму индивидуально с тренером. Чувствую себя нормально. Понятно, нужно время, чтобы привыкнуть к партнерам, но думаю, что скоро буду команде помогать».



Анастасия Фартыгина