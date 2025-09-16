Экс-игрок «Ахмата» Антон Швец стал игроком «Рубина»

Футболист перешел в казанский клуб на правах свободного агента

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Ахмата» Антон Швец на правах свободного агента перешел в «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Швец подписал однолетний контракт до конца текущего сезона.

С конца прошлой недели Швец находился в расположении клуба в Казани, где проходил просмотр. «Рубин» сможет заявить футболиста, несмотря на закрытие трансферного окна: игрок на момент перехода являлся свободным агентом.

Ранее с 2017 года Швец выступал за грозненский «Ахмат». В то время командой из Чечни руководил нынешний тренер казанцев Рашид Рахимов. За «Ахмат» Швец провел 162 матча и забил восемь мячей.

По различным причинам 32-летний футболист не играл с ноября 2024 года. В концовке прошлого сезона Швец был исключен из заявки «Ахмата».



Зульфат Шафигуллин