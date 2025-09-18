Нейросеть GigaChat хотят обучить татарскому языку

Сбер и Академия наук Республики Татарстан договорились о совместном развитии искусственного интеллекта

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

На полях Международного форума Kazan Digital Week сегодня подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве между отделением «Банк Татарстан» Сбербанка и Академией наук Татарстана». Стороны объединят усилия для реализации масштабных проектов в сфере технологий искусственного интеллекта, направленных на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов в России.

Основное внимание партнеров сосредоточено на разработке инновационных решений для поддержки татарского языка. Сотрудничество предусматривает создание специализированных инструментов, облегчающих взаимодействие в цифровой среде на родном языке.

Одной из важнейших составляющих проекта становится формирование обширных корпусов данных, содержащих литературу, периодику и образовательный материал на татарском языке. Подготовленные Академией науки базы станут фундаментом для обучения больших языковых моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых специалистами Сбера. Особое внимание будет уделено разработке нейросети GigaChat, обученной татарскому языку.

— Для нас большая честь объединить экспертизу Сбера в области искусственного интеллекта с уникальным научным потенциалом Академии наук Татарстана. Это партнерство — наглядный пример того, как современные технологии могут и должны служить сохранению богатого культурного и интеллектуального наследия нашей Республики. Вместе мы создаем не просто алгоритмы, а мосты взаимопонимания между людьми и поколениями, — прокомментировал Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка.

Ожидается, что результатом сотрудничества станет создание высокоточных моделей машинного перевода и технологий синтеза речи, а также развитие решений для анализа текстовой информации. Проект нацелен на сохранение культурного наследия и укрепление коммуникационных возможностей в цифровой среде, а его результаты будут открыты для широкого использования.