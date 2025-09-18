В Татарстане возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 30 млн рублей

Директор и учредитель ООО уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.



Полицейские установили, что директор и учредитель ООО, внося в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 30 млн рублей.

По состоянию на 1 сентября налоговая задолженность в Татарстане составила 11,6 млрд рублей, что на 299,4 млн рублей (или на 3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Рената Валеева