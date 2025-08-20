Новости общества

В Казани участились случаи мошенничества от лица «работников» «Водоканала»

12:11, 20.08.2025

Там призывают казанцев быть бдительными

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

МУП «Водоканал» Казани предупреждает жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия.

В «Водоканале» призывают казанцев быть бдительными и не доверять лицам, которые:

  • Предлагают лично подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения. «Водоканал» напоминает, что за несанкционированное подключение предусмотрена административная ответственность, а информация о правильном подключении доступна на официальном сайте.
  • Проводят поверку или замену счетчиков на дому.
  • Звонят с просьбами сообщить коды из СМС или push-уведомлений.

— Если к Вам пришли или позвонили от имени «Водоканала» — проявите бдительность и не торопитесь доверять, — говорится в сообщении МУП «Водоканал».

Депутаты предложили создать единый бесплатный короткий номер для сообщений о телефонном мошенничестве.

Рената Валеева

