В Казани участились случаи мошенничества от лица «работников» «Водоканала»
Там призывают казанцев быть бдительными
МУП «Водоканал» Казани предупреждает жителей города об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия.
В «Водоканале» призывают казанцев быть бдительными и не доверять лицам, которые:
- Предлагают лично подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения. «Водоканал» напоминает, что за несанкционированное подключение предусмотрена административная ответственность, а информация о правильном подключении доступна на официальном сайте.
- Проводят поверку или замену счетчиков на дому.
- Звонят с просьбами сообщить коды из СМС или push-уведомлений.
— Если к Вам пришли или позвонили от имени «Водоканала» — проявите бдительность и не торопитесь доверять, — говорится в сообщении МУП «Водоканал».
Депутаты предложили создать единый бесплатный короткий номер для сообщений о телефонном мошенничестве.
