Дмитрий Козак покинул пост замглавы администрации президента

В выходные дни он написал заявление об уходе с поста по собственному желанию

Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, его прошение было удовлетворено.

Ранее РБК сообщило, что Козак в выходные дни написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, ссылаясь на два источника.

— Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту, — сообщил собеседник.

Относительно дальнейшей карьеры Козака источники агентства высказали различные предположения. Один из источников предполагает, что его кандидатура рассматривается на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, в то время как другой считает, что Козак уйдет в бизнес.

Козак занимал должность замглавы администрации президента с 2020 года, а также ранее, с июня 2000 года по октябрь 2003 года. В период с весны 2004 года до начала 2020 года он занимал различные должности в правительстве, включая руководителя аппарата правительства, министра регионального развития и вице-премьера. В середине 2000-х Козак был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе и руководил наблюдательным советом Госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, а затем отвечал за организацию и проведение этих игр.

Дмитрий Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР.

Рената Валеева