В 2025 году число депортированных приставами иностранцев снизилось на треть

Фото: Максим Платонов

В 2025 году судебные приставы препроводили до пунктов пропуска через российскую государственную границу около 35 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы ФССП.

Отмечается, что показатель за этот год на треть меньше, чем в предыдущем. За период с января по август 2024 года приставы выдворили из страны около 55 тыс. человек, а всего в прошлом году было депортировано 88 тыс. иностранцев.



С начала года судебные приставы в России возбудили 37,95 млн исполнительных производств, узнало «Реальное время» из свежей статистики ФССП.

Рената Валеева