С начала года приставы возбудили 38 млн исполнительных производств

На исполнении находится свыше 92 млн, завершили и прекратили в 2025 году 36,4 млн производств

Фото: Максим Платонов

С начала года судебные приставы в России возбудили 37,95 млн исполнительных производств, узнало «Реальное время» из свежей статистики ФССП. По сравнению с первым полугодием 2024-го количество новых производств увеличилось почти на 6 млн.

По данным ведомства, сейчас на исполнении находится 92 млн документов, это на 5 млн больше, чем в первом полугодии 2024-го. На конец прошлого года насчитывалось 127 млн открытых исполнительных производств.

За первую половину текущего года приставы окончили и прекратили работу по 36,4 млн исполнительных листов, что на 2,7 млн больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2024-м приставы завершили работу по 72,7 млн документов.

При этом в 2025 году только по 3 194 производствам работа окончена в связи с заменой штрафа другим видом наказания или в связи со смертью осужденного должника. В первой половине 2024-го таких было 2 536, а за весь год — 5 367.

Артем Гафаров