За казанцами начнут следить активнее: столица Татарстана прирастет службами мониторинга

На сегодняшний день власти столицы полностью автоматизировали часть работ по ликвидации загрязнений

Фото: Дмитрий Зайцев

Он будет бесплатным для города

Компания «Си Ти Софт» из Санкт-Петербурга реализует в Казани пилотный проект по контролю за городскими инцидентам. Об этом «Реальному времени» рассказал генеральный директор компании Алексей Рябов. С его слов, система интегрируется с существующей городской инфраструктурой, в том числе с платформой «Автодория», которая собирает видеопоток с камер на общественном транспорте.

По словам Рябова, принцип работы системы основан на автоматическом выявлении городских инцидентов: нарушений в состоянии дорожного покрытия, рекламных конструкций, снежного покрова и других проблем городской инфраструктуры. Все выявленные нарушения фиксируются в системе и автоматически направляются ответственным исполнителям.

— Особое внимание в проекте уделяется автоматизации процессов. На примере взаимодействия с компанией «Казэнерго» была продемонстрирована полная автоматизация цикла: от выявления инцидента до его устранения и проверки выполненных работ с помощью видеоаналитики, — уточнил он в разговоре с журналистом «Реального времени».

Интеграционные возможности системы позволяют ей эффективно работать в рамках существующей экосистемы «умного города». Проект не конфликтует с другими городскими системами, включая автоматизированную систему управления дорожным движением.

В планах, по словам Рябова, дальнейшее расширение функционала. Ожидается, что в следующем году будет заложено финансирование для масштабирования системы. При этом стоимость внедрения в рамках пилотного проекта была нулевой для городской администрации.

В Казани также создадут систему мониторинга и контроля за происшествиями — она объединит все основные каналы коммуникации с жителями города

В Казани также создадут автоматизированную систему управления городскими инцидентами. Новая платформа позволит эффективно обрабатывать обращения граждан через различные каналы связи. Заказчиком проекта выступил исполком Казани.

Система объединит все основные каналы коммуникации с жителями города: социальные сети, мессенджеры и специализированные городские порталы. Особое внимание уделят интеграции с популярными сервисами, включая телеграм-бот «Моя Казань» и системы мониторинга социальных сетей.

Согласно данным, платформа сможет одновременно обслуживать до 1 000 пользователей, обеспечивая быстрый отклик в режиме 24/7. Все данные будут храниться в течение года, что позволит анализировать городскую проблематику.

Начальная цена проекта составляет 26,9 млн рублей. Исполнителем стало ООО «Цифровая Миссия».

Дмитрий Зайцев