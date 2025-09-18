Лениногорец отдал мошенникам более 6 млн рублей, поверив в схему с «льготным тарифом»

Сначала ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Таттелекома»

Фото: Динар Фатыхов

В Лениногорском районе зарегистрирован случай крупного мошенничества, в результате которого 63-летний мужчина лишился более 6 миллионов рублей, доверившись телефонным аферистам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В полицию обратился местный житель 1960 года рождения, сообщив, что стал жертвой мошенников. По его словам, сначала ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Таттелекома», и предложил переоформить договор на льготный пенсионный тариф.

Затем потерпевшему позвонил другой человек, представившийся сотрудником силовых ведомств. Он убедил мужчину в том, что с его счетов мошенники совершают переводы в поддержку экстремистской организации. Испугав собеседника, злоумышленники убедили его передать все сбережения курьеру.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Пенсионер, поверив аферистам, завернул в пакет более 6 млн рублей и передал его подошедшему курьеру. В дальнейшем злоумышленники попытались убедить его взять кредит в банке и хранить деньги дома, после чего у потерпевшего возникли подозрения, и он обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых в возрасте от 15 до 28 лет. Задержанные признали свою вину.

За первые шесть месяцев текущего года мошенники совершили около 500 млн звонков российским пользователям через иностранные мессенджеры.



Рената Валеева