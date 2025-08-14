Мошенники совершили полмиллиарда звонков россиянам через мессенджеры

Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тыс. рублей

Фото: Реальное время

За первые шесть месяцев текущего года мошенники совершили около 500 млн звонков российским пользователям через иностранные мессенджеры. Об этом РИА «Новости» сообщил директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук.

Злоумышленники активно используют популярные мессенджеры для совершения мошеннических действий, направленных на кражу денежных средств у граждан.

— Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тыс. рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили через них более 15 млрд рублей, — сказал тот.

Напомним, вчера Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это необходимостью противодействия мошенническим схемам и террористической деятельности. В ответ Telegram заявил, что активно противодействует распространению вредоносного контента, включая призывы к мошенничеству, саботажу и насилию.



Председатель Комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Реальным временем» назвал это решение выстраданным и оправданным.



Рената Валеева