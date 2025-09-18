Денисенко — о неудачном старте «Ак Барса»: «Пообщаемся, сделаем выводы»
Команда потерпела четыре поражения в пяти матчах КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко отреагировал на неудачный старт команды. Казанцы проиграли в четырех из пяти матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
— Побеждать надо, а мы проигрываем. Посмотрим и проанализируем. Понятно, что четыре поражения в пяти играх — неудачный старт. Пообщаемся, сделаем выводы. Вместе исправим ситуацию, — сказал Денисенко Metaratings.ru.
«Ак Барс» с тремя очками занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина проиграла три последних матча подряд. В среду казанцы дома уступили «Нефтехимику» со счетом 1:2.
Денисенко перешел в «Ак Барс» в августе этого года, провел пять матчей, забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.
