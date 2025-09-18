В Казани вышло постановление об утверждении ППТ «Яблоневые сады»

Документом утверждены требования к освоению 380 гектаров на границе с Салмачами и Куюками

Фото: скриншот презентации проекта "Восточная дуга"

Сегодня Исполком Казани опубликовал постановление об утверждении проекта планировки территории «Яблоневые сады». Документ был подписан 16 сентября, он состоит из чертежа проекта планировки, положений о характеристиках и очередности планируемого развития территории.

Проект предусматривает комплексное жилищное строительство с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Площадь проектируемой территории составляет 379,53 га.

скриншот презентации ППТ "Яблоневые сады"

ППТ «Яблоневые сады» был утвержден после 11 лет доработок, им установлены основные требования к освоению земель в юго-восточной части города. Поэтапное комплексное развитие этих угодий не просто обеспечит ввод жилья, но и снимет инфраструктурные проблемы многих соседних территорий. К примеру, будут построены восьмиполосная дорога в обход перегруженной улицы Центральной в Салмачах, а также 12 детских садов.

Разработчик и город давали разъяснения по очередности строительства, летом документ прошел антикоррупционную экспертизу. Подробнее о планах развития территории можно прочесть в опубликованной сегодня статье «Реального времени».